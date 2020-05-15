Оверим оказался на 5 кг легче Харриса

В ночь с 16 на 17 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172, в главном событии которого встретятся экс-претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим и Уолт Харрис.

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам вес Харриса составил 119,9 кг, в то время как Оверим потянул на 114,9 кг.

UFC Fight Night 172. Взвешивание

Основной кард:

Алистар Оверим (253,5 фунта) — Уолт Харрис (264,5 фунта)

Клаудиа Гаделья (115,5) — Анджела Хилл (115)

Дэн Айдж (146) — Эдсон Барбоза (145,5)

Эрик Андерс (186) — Кшиштоф Йотко (185,5)

Сонг Ядонг (145,5) — Марлон Вера (145,5).

Напомним, это будет уже третий турнир UFC за неделю.