Оверим оказался на 5 кг легче Харриса
В ночь с 16 на 17 мая по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 172, в главном событии которого встретятся экс-претендент на титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим и Уолт Харрис.
В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам вес Харриса составил 119,9 кг, в то время как Оверим потянул на 114,9 кг.
UFC Fight Night 172. Взвешивание
Основной кард:
Алистар Оверим (253,5 фунта) — Уолт Харрис (264,5 фунта)
Клаудиа Гаделья (115,5) — Анджела Хилл (115)
Дэн Айдж (146) — Эдсон Барбоза (145,5)
Эрик Андерс (186) — Кшиштоф Йотко (185,5)
Сонг Ядонг (145,5) — Марлон Вера (145,5).
Напомним, это будет уже третий турнир UFC за неделю.
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