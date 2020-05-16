Тренер Фергюсона: Тони нужно отдохнуть от спорта

Один из тренеров бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Тони Фергюсона Рашад Холлоуэй считает, что его подопечному необходимо отдохнуть от спорта в психологическом плане.
«Мне кажется, сейчас Тони нужно отдохнуть от спорта, психологически отдохнуть. Нужно уйти от всей этой политики. Думаю, после пары месяцев отдыха, без каких-либо нагрузок, он сможет вернуться в зал, чтобы повеселиться. Просто повеселиться, а не готовиться к поединку.
Понимаете, когда много лет не проигрываешь, когда у тебя длительная серия побед, ты чувствуешь серьёзное давление. Теперь этот груз с его плеч сброшен", — приводит слова специалиста BJ Penn.
Напомним, ранним утром 10 мая мск Тони Фергюсон техническим нокаутом проиграл Джастину Гэтжи на турнире UFC 249. Это была первая его осечка с 2012 года.
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