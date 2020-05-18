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Хабиб Нурмагомедов: у отца тяжёлое положение, очень тяжёлое

Хабиб Нурмагомедов: у отца тяжёлое положение, очень тяжёлое
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца, Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб подтвердил, что Абдулманап в тяжёлом состоянии.

«Очень много в Интернете пишут про отца. Отец сейчас находится в больнице. Состояние очень тяжёлое. У него на фоне вируса случилось осложнение на сердце, так как мы ему год назад делали операцию на сердце. Ему сейчас заново сделали операцию. У него тяжёлое положение, очень тяжёлое. Просим Аллаха, чтобы он вернул его к нам тоже. Спасибо большое всем, кто пишет, поддерживает, Всевышнего просит за него. И пусть Аллах нам всем поможет», — сказал Хабиб Нурмагомедов в видеообращении в «Инстаграме».

Абдулманапу Нурмагомедову 57 лет. Заслуженный тренер России работает не только с сыном, но и с целым рядом известных российских бойцов UFC. Специалист был госпитализирован с пневмонией 25 апреля в одну из больниц Дагестана. 3 мая из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в Москву.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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