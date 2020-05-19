Порье надеется выступить уже в июне

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье рассчитывает провести следующий поединок уже в июне. Об этом американец рассказал, отвечая на вопрос одного из подписчиков в «Твиттере».
«Надеюсь вернуться в следующем месяце», — написал Порье.
Напомним, Дастин Порье последний раз появлялся в октагоне в сентябре минувшего года. Тогда на турнире в Абу-Даби он досрочно уступил чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. В настоящий момент Дастин занимает третье место в рейтинге организации в лёгком весе и 12-е в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Ранее ожидалось, что Порье вернётся в клетку в середине мая. Он должен был встретиться с Дэном Хукером на турнире в Сан-Диего. Из-за пандемии коронавируса схватку отложили на неопределённый срок.
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