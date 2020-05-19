Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Порье надеется выступить уже в июне

Порье надеется выступить уже в июне
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Дастин Порье рассчитывает провести следующий поединок уже в июне. Об этом американец рассказал, отвечая на вопрос одного из подписчиков в «Твиттере».

«Надеюсь вернуться в следующем месяце», — написал Порье.

Напомним, Дастин Порье последний раз появлялся в октагоне в сентябре минувшего года. Тогда на турнире в Абу-Даби он досрочно уступил чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. В настоящий момент Дастин занимает третье место в рейтинге организации в лёгком весе и 12-е в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Ранее ожидалось, что Порье вернётся в клетку в середине мая. Он должен был встретиться с Дэном Хукером на турнире в Сан-Диего. Из-за пандемии коронавируса схватку отложили на неопределённый срок.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020