Шлеменко подпишет контракт с UFC на нестандартных условиях

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился подробностями соглашения, которое планирует подписать с UFC. По словам 36-летнего спортсмена, который ранее был обладателем пояса Bellator, у него не будет стандартного контракта, которые предусмотрены для начинающих бойцов.

«Мы ведём переговоры, у нас нет разговора про стандартный контракт. Для тех людей, кто сейчас туда заходит, это является счастьем, ведь они молодые спортсмены. Я уже не молодой проспект, а бывший чемпион Bellator, у меня много титулов и боёв. Стандартные условия предусмотрены для начинающих бойцов», — приводит слова Шлеменко ТАСС.

В активе Шлеменко 59 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой был признан несостоявшимся.