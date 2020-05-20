Шлеменко подпишет контракт с UFC на нестандартных условиях
Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко поделился подробностями соглашения, которое планирует подписать с UFC. По словам 36-летнего спортсмена, который ранее был обладателем пояса Bellator, у него не будет стандартного контракта, которые предусмотрены для начинающих бойцов.
«Мы ведём переговоры, у нас нет разговора про стандартный контракт. Для тех людей, кто сейчас туда заходит, это является счастьем, ведь они молодые спортсмены. Я уже не молодой проспект, а бывший чемпион Bellator, у меня много титулов и боёв. Стандартные условия предусмотрены для начинающих бойцов», — приводит слова Шлеменко ТАСС.
В активе Шлеменко 59 побед и 13 поражений в смешанных единоборствах, ещё один бой был признан несостоявшимся.
- 20 мая 2020
-
11:01
-
10:01
-
09:01
-
06:20
-
00:44
- 19 мая 2020
-
23:34
-
23:07
-
21:58
-
21:37
-
19:59
-
18:33
-
17:52
-
16:37
-
15:39
-
15:01
-
14:04
-
13:00
-
12:03
-
11:01
-
10:00
-
09:00
-
06:08
-
05:31
-
04:01
-
00:34
- 18 мая 2020
-
22:38
-
22:31
-
21:50
-
20:39
-
19:11
-
18:29
-
18:17
-
18:14
-
17:47
-
16:45
Партнерский контент