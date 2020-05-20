Уайт подтвердил, что следующий турнир UFC cостоится в Лас-Вегасе

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил, что следующий турнир промоушена состоится 30 мая в Лас-Вегасе. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal со ссылкой на слова Уайта.



Атлетическая комиссия штата Невада ещё не одобрила проведения спортивных мероприятий на территории штата, но, по словам Уайта, комиссия полностью поддерживает идею проведения турнира без зрителей на территории Лас-Вегаса.



Напомним, UFC за две недели провёл три турнира: UFC 249 состоялся 9 мая, 14-го прошёл турнир UFC Fight Night 171, а 16 мая состоялось шоу UFC Fight Night 172. Все турниры прошли в Джексонвилле (Флорида, США).



Ожидается, что турнир UFC 30 мая возглавит поединок между экс-чемпионом организации Тайроном Вудли и Гилбертом Бернсом.