«Влезли хоть?» Подписчики оценили фото Николая Валуева с малолитражным автомобилем
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой можно посмотреть, как он стоит у малолитражного автомобиля. Напомним, рост Валуева — 213 см.
«Ну как вам Боливар? Выдержит двоих?» — подписал он фотографию.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Валуева.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Колян, твоим габаритам «хаммер» — в самый раз».
«Влезли хоть?»
«Коля, в советское время говорили, что Арвидас Сабонис ездил на «жигулях» без переднего сидения, как такой вариант?»
«Влезть-то можно, а вот вылезти без последствий, думаю, непросто».
Ранее Валуев опубликовал пост о карантине и ответил подписчику.
«Ты, Коля, стал частью этой лжи». Валуев опубликовал пост о карантине и ответил подписчику
- 21 мая 2020
-
11:01
-
10:02
-
09:02
-
00:49
- 20 мая 2020
-
23:43
-
22:51
-
21:51
-
20:44
-
19:35
-
18:43
-
17:52
-
16:38
-
15:11
-
14:19
-
13:03
-
12:01
-
11:01
-
10:01
-
09:01
-
06:20
-
00:44
- 19 мая 2020
-
23:34
-
23:07
-
21:58
-
21:37
-
19:59
-
18:33
-
17:52
-
16:37
-
15:39
-
15:01
-
14:04
-
13:00
-
12:03
-
11:01
Партнерский контент