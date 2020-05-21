«Влезли хоть?» Подписчики оценили фото Николая Валуева с малолитражным автомобилем

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой можно посмотреть, как он стоит у малолитражного автомобиля. Напомним, рост Валуева — 213 см.

«Ну как вам Боливар? Выдержит двоих?» — подписал он фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Валуева.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Колян, твоим габаритам «хаммер» — в самый раз».

«Влезли хоть?»

«Коля, в советское время говорили, что Арвидас Сабонис ездил на «жигулях» без переднего сидения, как такой вариант?»

«Влезть-то можно, а вот вылезти без последствий, думаю, непросто».

Ранее Валуев опубликовал пост о карантине и ответил подписчику.