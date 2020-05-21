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«Влезли хоть?» Подписчики оценили фото Николая Валуева с малолитражным автомобилем

«Влезли хоть?» Подписчики оценили фото Николая Вал
«Влезли хоть?» Подписчики оценили фото Николая Валуева с малолитражным автомобилем
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев опубликовал в «Инстаграме» фотографию, на которой можно посмотреть, как он стоит у малолитражного автомобиля. Напомним, рост Валуева — 213 см.

«Ну как вам Боливар? Выдержит двоих?» — подписал он фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Валуева.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Колян, твоим габаритам «хаммер» — в самый раз».
«Влезли хоть?»
«Коля, в советское время говорили, что Арвидас Сабонис ездил на «жигулях» без переднего сидения, как такой вариант?»
«Влезть-то можно, а вот вылезти без последствий, думаю, непросто».

Ранее Валуев опубликовал пост о карантине и ответил подписчику.

«Ты, Коля, стал частью этой лжи». Валуев опубликовал пост о карантине и ответил подписчику
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