53-летний Тайсон снова показал взрывную скорость рук

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон снова намекнул на возможное возвращение в профессиональный спорт и показал взрывную скорость рук. Видео он разместил в социальной сети Weibo, которая популярна в Китае.

«Привет! Я Майк Тайсон и теперь я на Weibo. Как вы знаете, я могу вернуться. Но если я сделаю это, то буду биться с поддержкой духа Мао», — сказал американец, после чего продемонстрировал татуировку с изображением бывшего лидера КНР Мао Цзэдуна.

Видео также размещено на канале Fighthype в YouTube.

Напомним, не так давно 53-летний Майк Тайсон объявил о желании провести несколько выставочных поединков ради благотворительности. После пошли слухи, что он всерьёз возобновит карьеру. Экс-чемпион мира Шеннон Бриггс объявил, что у него есть договорённость о схватке с Майком.