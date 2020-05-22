Тренер Нурмагомедова: Хабиб провёл раунд в стойке с Конором только потому, что сам захотел

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, вспомнил поединок подопечного с ирландцем Конором Макгрегором, бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях. Напомним, Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде.

«Он и сам может нокаутировать соперника. Он почти нокаутировал Конора. Есть бойцы, которые «уснули» от апперкота Хабиба.

Хабиб провёл раунд в стойке с Конором только потому, что так захотел. И не получил ущерба. Он провёл равный раунд с лучшим ударником в истории лёгкой весовой категории. Я считаю Конора лучшим ударником в истории лёгкой весовой категории», — приводит слова Мендеса Allboxing.