Тренер Хабиба Нурмагомедова объяснил, за счёт чего тот побеждает соперников

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, за счёт чего, по его мнению, россиянин постоянно побеждает соперников. Напомним, на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.
«Хабибу комфортно переводить соперника в партер из любого положения, в том числе и в центре октагона. Проблемы не у него, а у соперников, которые пытаются не допустить этого. Он не просто валит, а бьёт руками и ногами, так что соперникам приходится защищаться от всего сразу», — приводит слова Мендеса Allboxing.
Напомним, Нурмагомедов должен был сразиться с Тони Фергюсоном на турнире UFC 249, но не смог вылететь из России ввиду карантина, и его заменили на Джастина Гэтжи. Гэтжи победил Фергюсона, и ожидается, что в сентябре он поборется за пояс с Нурмагомедовым.
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