Чисора собрался прилететь в Россию и помочь Поветкину в подготовке к бою с Уайтом
Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора сообщил, что собирается поработать в тренировочном лагере Александра Поветкина и помочь россиянину подготовиться к дуэли с Диллианом Уайтом, которая, вероятнее всего, пройдёт в конце июля или в первых числах августа.
«Я уже сказал Поветкину, что если я ему буду нужен, то прилечу и помогу. Прилечу в Россию. Он сказал, что за мной пришлют частный самолёт. Мне плевать, что скажет Уайт. В команде Александра мне сказали, что, как только я понадоблюсь, за мной пришлют самолёт», — приводит слова Дерека BoxingScene.
Напомним, сам Чисора следующий поединок должен провести с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком.
- 22 мая 2020
-
23:34
-
22:59
-
21:25
-
20:33
-
19:28
-
18:41
-
17:51
-
15:39
-
15:01
-
14:19
-
13:01
-
12:00
-
10:20
-
09:38
-
09:01
-
08:39
-
05:50
-
03:40
-
02:23
-
01:17
-
01:16
-
00:28
- 21 мая 2020
-
23:36
-
23:23
-
21:36
-
20:54
-
19:54
-
18:44
-
17:55
-
15:00
-
14:47
-
13:31
-
12:04
-
11:01
-
10:02
Партнерский контент