Чисора собрался прилететь в Россию и помочь Поветкину в подготовке к бою с Уайтом

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора сообщил, что собирается поработать в тренировочном лагере Александра Поветкина и помочь россиянину подготовиться к дуэли с Диллианом Уайтом, которая, вероятнее всего, пройдёт в конце июля или в первых числах августа.

«Я уже сказал Поветкину, что если я ему буду нужен, то прилечу и помогу. Прилечу в Россию. Он сказал, что за мной пришлют частный самолёт. Мне плевать, что скажет Уайт. В команде Александра мне сказали, что, как только я понадоблюсь, за мной пришлют самолёт», — приводит слова Дерека BoxingScene.

Напомним, сам Чисора следующий поединок должен провести с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком.