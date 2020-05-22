Стал известен полный кард турнира UFC на 30 мая

В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится уже четвёртый за последние три недели турнир UFC. Менее чем за две недели до его проведения президент промоушена Дэна Уайт объявил его полный кард. Как и ожидалось, главным событием шоу станет схватка экс-чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли и Гилберта Бёрнса.

В соглавном событии выступят тяжеловесы Аугусто Сакаи и Благой Иванов. В UFC подтвердили также бой экс-претендентки на титул Кейтлин Чукагян с Антониной Шевченко.

UFC Fight Night. 30 мая

Основной кард

Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс

Аугусто Сакаи — Благой Иванов

Кевин Холланд — Даниэль Родригес

Рузвельт Робертс — Брок Уивер

Маккензи Дерн — Ханна Чиферс

Предварительный кард

Кейтлин Чукагян — Антонина Шевченко

Билли Куарантилло — Спайк Карлайл

Джамахал Хилл — Клидсон Абреу

Тим Эллиотт — Брендон Ройвал

Луис Смолка — Кейси Кенни

Крис Гутьеррес — Винс Моралес