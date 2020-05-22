Стал известен полный кард турнира UFC на 30 мая

В ночь с 30 на 31 мая по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится уже четвёртый за последние три недели турнир UFC. Менее чем за две недели до его проведения президент промоушена Дэна Уайт объявил его полный кард. Как и ожидалось, главным событием шоу станет схватка экс-чемпиона в полусреднем весе Тайрона Вудли и Гилберта Бёрнса.
В соглавном событии выступят тяжеловесы Аугусто Сакаи и Благой Иванов. В UFC подтвердили также бой экс-претендентки на титул Кейтлин Чукагян с Антониной Шевченко.
UFC Fight Night. 30 мая
Основной кард
Тайрон Вудли — Гилберт Бёрнс
Аугусто Сакаи — Благой Иванов
Кевин Холланд — Даниэль Родригес
Рузвельт Робертс — Брок Уивер
Маккензи Дерн — Ханна Чиферс
Предварительный кард
Кейтлин Чукагян — Антонина Шевченко
Билли Куарантилло — Спайк Карлайл
Джамахал Хилл — Клидсон Абреу
Тим Эллиотт — Брендон Ройвал
Луис Смолка — Кейси Кенни
Крис Гутьеррес — Винс Моралес
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