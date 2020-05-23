Александр Волков назвал самый эмоциональный бой в карьере
Российский боец MMA Александр Волков назвал один из самых эмоциональных поединков в карьере.
«Один из моих самых эмоциональных поединков — это дебют в Bellator. 2012 год, мой первый поединок в США был ответственным и очень волнительным. Первым соперником в турнире восьмёрке был топовый, на тот момент, тяжеловес Бретт Роджерс. Я был заряжен и мотивирован, и весь бой прошёл под мою диктовку. С этого поединка началась моя карьера в США и зарубежных организациях. А есть среди вас те, кто смотрел этот бой в прямом эфире?» — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».
Волков на настоящий момент занимает седьмое место в рейтинге организации. Предыдущий поединок провёл в ноябре минувшего года. Тогда решением судей он победил Грега Харди.
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