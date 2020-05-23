Майя хочет провести реванш с Андерсоном Силвой

Бывший претендент на титул чемпиона UFC 42-летний ветеран лиги Дэмьен Майя признался, что не спешит завершать карьеру. По словам бразильца, он хочет провести реванш с экс-чемпионом лиги Андерсоном Силвой.
«Теперь не говорю, что хочу встретиться или с Серроне, или с Санчесом. Теперь речь идёт о том, чтобы провести бой и с Диего, и с Дональдом. Кроме того, мне бы хотелось подраться с Андерсоном Силвой. Проблема лишь в весовой категории. Вопрос, согласится Андерсон провести схватку в промежуточном весе или мне придётся набирать массу и поставить Силву в выгодное положение», — приводит слова Майи BJ Penn.
Напомним, Майя впервые встретился с Силвой в 2010 году. В титульной схватке он уступил Андерсону решением судей.
После предыдущего поединка, в котором Дэмьен проиграл Гилберту Бёрнсу, он заявлял, что хочет провести прощальный бой и намеревался встретиться с Диего Санчесом или Дональдом Серроне.
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