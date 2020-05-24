Тухугов: 18 июля мне дали бой в Нидерландах, но не уверен, что он состоится

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов сообщил, что его следующий бой должен состояться 18 июля на турнире в Нидерландах, но из-за пандемии коронавируса он не уверен, что поединок состоится.



«Дали бой, я согласился, это было еще до карантина. 18 июля мне дали бой в Нидерландах, я уже был настроен. Не думаю, что из-за карантина этот бой состоится, но мы еще не знаем, что и как. Должны были вот-вот сказать соперника, но не успели пока. У меня были планы в 2020 году попасть в топ-15. Если в этом году смогу подраться два раза, шанс есть», — приводит слова Зубайры Тухугова ТАСС.



На счету Зубайры Тухугова 19 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

Последний бой Тухугова состоялся 23 февраля и завершился его досрочной победой над американцем Кевином Агиларом.