Тухугов: 18 июля мне дали бой в Нидерландах, но не уверен, что он состоится

Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов сообщил, что его следующий бой должен состояться 18 июля на турнире в Нидерландах, но из-за пандемии коронавируса он не уверен, что поединок состоится.
«Дали бой, я согласился, это было еще до карантина. 18 июля мне дали бой в Нидерландах, я уже был настроен. Не думаю, что из-за карантина этот бой состоится, но мы еще не знаем, что и как. Должны были вот-вот сказать соперника, но не успели пока. У меня были планы в 2020 году попасть в топ-15. Если в этом году смогу подраться два раза, шанс есть», — приводит слова Зубайры Тухугова ТАСС.
На счету Зубайры Тухугова 19 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.
Последний бой Тухугова состоялся 23 февраля и завершился его досрочной победой над американцем Кевином Агиларом.
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