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BKFC предложит Тайсону $ 20 млн за бой. Соперником может стать Силва

BKFC предложит Тайсону $ 20 млн за бой. Соперником может стать Силва
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Bare Knuckle Fighting Championship готовится сделать предложение Майку Тайсону, который ранее заявил, что готов выйти на ринг с любым, кто пожелает бросить ему вызов, сообщает MMA Fighting.

По данным источника, Тайсону готовы предложить $ 20 млн за участие в поединке. Возможным соперником Майка может стать ветеран смешанных единоборств Вандерлей Силва

Напомним, недавно 53-летний бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе заявил о готовности вернуться в спорт ради участия в благотворительных поединках.

На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 боёв: 50 побед (44 — нокаутом), шесть поражений. Американец — абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). До Флойда Мейвейзера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.

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