Генри Сехудо исключили из всех рейтингов UFC

Американский боец смешанного стиля Генри Сехудо исключён из всех рейтингов UFC. Так в промоушене отреагировали на его объявление о завершении карьеры, которое он сделал после победы в поединке на турнире UFC 249 9 мая.

Таким образом, пояс чемпиона UFC в легчайшем весе, которые ранее принадлежал Сехудо, стал вакантным. Первые три места в дивизионе занимают Марлон Мораес, Алджамейн Стерлинг и россиянин Пётр Ян.

Кроме того, Сехудо лишился третьего места в сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории. Первые два места, как и прежде, занимают Джон Джонс и Хабиб Нурмагомедов, а на третью строчку поднялся Стипе Миочич. Следующую тройку составляют Исраэль Адесанья, Даниэль Кормье и Камару Усман.