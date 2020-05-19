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Хабиб Нурмагомедов остался на первом месте в рейтинге бойцов MMA от ESPN

Хабиб Нурмагомедов остался на первом месте в рейти
Хабиб Нурмагомедов остался на первом месте в рейтинге бойцов MMA от ESPN
Бокс/ММА / UFC 0

В ESPN опубликовали обновлённую версию рейтинга бойцов смешанных единоборств. По сравнению с предыдущей версией, появившейся 18 марта, в первой пятёрке обошлось без изменений. На первом месте расположился действующий чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов. Вторую строчку занял обладатель пояса в полутяжёлом весе Джон Джонс, а третью — Генри Сехудо, чемпион легчайшего дивизиона. Дополнили пятёрку лучший тяжеловес Стипе Миочич и Даниэль Кормье.

Места с 6-го по 10-е заняли Исраэль Адесанья, Камару Усман, Деметриус Джонсон, Александер Волкановски и Джастин Гэтжи. Все они отыграли места по сравнению с предыдущей версией рейтинга.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. Ожидается, что в сентябре 2020 года он сразится с Гэтжи.

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