Сен-Пьер назвал Хабиба криптонитом для Макгрегора

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер поделился мнением о возможном матче-реванше Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Канадец полагает, что Нурмагомедов воспользовался бы слабыми местами Макгрегора, употребив слово «криптонит».
Криптонит — вымышленное кристаллическое радиоактивное вещество, фигурирующее во вселенной DC Comics. Криптонит знаменит благодаря тому, что является единственной немагической слабостью Супермена и других криптонцев. Он способен оказывать на них воздействие, которое разнится в зависимости от цвета минерала. Благодаря популярности Супермена слово «криптонит» стало распространённым аналогом фразеологизма «ахиллесова пята».
«Конор может снова стать чемпионом, но у Хабиба подходящий стиль для победы над ним. Он криптонит для Конора. Он хорошо сокращает дистанцию, а это слабое место Макгрегора.
Иное дело, если Гэтжи победит Хабиба. У Конора больше шансов победить Джастина, чем Хабиба», — приводит слова Сен-Пьера Sport Bible.
Также посмотрите видео, как Хабиб спросил у подписчиков, когда ему подраться с Гэтжи.
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