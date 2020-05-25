«Можем увидеть первое поражение Хабиба». Экс-чемпион UFC Биспинг — о бое с Гэтжи

Бывший чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг рассказал об ожиданиях от возможного поединка обладателя пояса в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона Джастина Гэтжи. Предполагается, что бой Нурмагомедов — Гэтжи пройдёт в сентябре.

«У Джастина очень хорошие шансы победить Хабиба. Напомню, он отличный борец, был чемпионом штата. Но он использует навыки борьбы только для защиты.

Он останавливает тейкдауны соперника, прижимает соперника, поддерживает высокий темп, чередует лоукики с тяжёлыми ударами руками, стремясь нокаутировать соперника. У него хорошие шансы остановить тейкдауны Хабиба.

Вспомните Эла Яквинту. Ему удавалось останавливать тейкдауны Хабиба. А в стойке Джастин ещё эффективнее. Не знаю, каким будет итог, но бой будет интересный. Мы можем увидеть первое поражение Хабиба», — сказал Биспинг в интервью YouTube-каналу Хелен Йи.