«Просто хватай и бросай противника 15 минут подряд». Хабиб вспомнил о своём рекорде в UFC

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой рекорд организации семилетней давности, установленный в поединке с Абелем Трухильо. Тогда Нурмагомедов провёл 21 тейкдаун за 15 минут. Этот рекорд не был побит по сей день.



«В этом бою, который состоялся семь лет назад, я установил рекорд UFC, проведя 21 тейкдаун в одном поединке. За месяц до боя я повредил колено и не мог нормально драться. Решение было принято очень быстро: просто хватай и бросай своего противника 15 минут подряд. Если есть желание, то всегда найдётся решение», — написал Хабиб Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Посмотреть видеозапись можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.