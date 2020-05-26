«Нереально за «Ливерпуль» болел». Хабиб вспомнил героический отыгрыш клуба в финале ЛЧ

Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов вспомнил, как 15 лет назад, 25 мая 2005 года, «Ливерпуль» обыграл «Милан» в финале футбольной Лиги чемпионов. После первого тайма «Милан» вёл со счётом 3:0, однако во втором тайме «Ливерпуль» забил три гола и перевёл встречу в дополнительное время. В овертайме команды не забили голов, а в серии пенальти победу одержал английский клуб.

«Смотрел этот матч и нереально за «Ливерпуль» болел», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, 31-летний Нурмагомедов известен тем, что болеет за «Реал» (Мадрид).

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