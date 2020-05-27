Адесанья назвал Косту накачанной шприцами обезьяной

Действующий чемпион UFC в средней весовой категории новозеландец Исраэль Адесанья нелестно отозвался о своём потенциальном сопернике бразильце Паулу Косте. Напомним, Коста занимает вторую строчку в официальном рейтинге средневесов UFC.

«Этот бой важен для меня. Дело не в Косте, а во мне самом. Мне важно проявить себя после прошлого боя (Адесанью раскритиковали за незрелищный поединок с Йоэлем Ромеро, несмотря на победу. — Прим. «Чемпионата»).

Он похож на накачанную шприцами обезьяну. А я стройный парень, который надерёт ему зад. Но сперва я уничтожу его с помощью микрофона (на пресс-конференции перед боем. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Адесаньи MMA Fighting.

Адесанья и Коста не знают поражений в MMA. На счету первого 19 побед в 19 боях, у второго 13 побед в 13 поединках.