Ян: не было принципиально драться за пояс именно с Сехудо

Российский боец UFC Пётр Ян заявил, что для него было не принципиально, с кем именно у него пройдёт титульный бой.



«Я рад, что смогу драться за пояс. Не было принципиально драться за пояс именно с Сехудо. Он закончил свои дела в нашем дивизионе. Это не принципиально, подраться с ним. Важен именно бой за пояс. Да, Сехудо решил уйти — это его личное дело, его право. Но по пресс-конференции было видно, что мы залезли ему в голову. Человек находится в высшей лиге мира с двумя поясами и при этом называет моё имя. Непроизвольно сработала защитная реакция. Всё идёт так, как должно.



У меня есть чуть больше информации. После того, как Сехудо оставил пояс, он поговорил с руководством. Он решил сложить полномочия чемпиона», — сказал Пётр Ян в прямом эфире «инстаграма» UFC Russia.