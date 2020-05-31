Тактаров: в США у полицейских нет мозгов

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мыслями о беспорядках в США, начавшихся после того, как полицейский при задержании применил насилие к Джорджу Флойду, который впоследствии скончался от полученных травм.

«То, что там у полицейских мозгов нет, знаю давно. В американскую полицию идут работать те, у кого различные расстройства и проблемы, кто внутри себя давит ежедневную тягу к садизму. То есть многие шли в полицию, чтобы кого-то грохнуть или просто нажать на курок пистолета.

Американским полицейским дано больше прав, чем российским. Если бы у них не было таких прав и если бы они знали, что их не будут всячески защищать, то они бы так не поступили на улице среди белого дня ещё и напротив камер. Российские полицейские такие же, если чувствуют чью-то поддержку", — приводит слова Тактарова Sport24.