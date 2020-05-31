Тактаров: в США у полицейских нет мозгов

Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мыслями о беспорядках в США, начавшихся после того, как полицейский при задержании применил насилие к Джорджу Флойду, который впоследствии скончался от полученных травм.
«То, что там у полицейских мозгов нет, знаю давно. В американскую полицию идут работать те, у кого различные расстройства и проблемы, кто внутри себя давит ежедневную тягу к садизму. То есть многие шли в полицию, чтобы кого-то грохнуть или просто нажать на курок пистолета.
Американским полицейским дано больше прав, чем российским. Если бы у них не было таких прав и если бы они знали, что их не будут всячески защищать, то они бы так не поступили на улице среди белого дня ещё и напротив камер. Российские полицейские такие же, если чувствуют чью-то поддержку", — приводит слова Тактарова Sport24.
- 31 мая 2020
-
16:50
-
15:59
-
14:54
-
13:47
-
12:47
-
11:27
-
10:18
-
09:28
-
08:47
-
07:55
-
07:46
-
07:00
-
06:05
-
05:32
-
04:07
-
02:19
-
01:13
-
00:35
- 30 мая 2020
-
23:00
-
21:54
-
20:49
-
19:52
-
18:00
-
16:38
-
15:25
-
14:51
-
13:52
-
12:49
-
11:26
-
10:11
-
09:29
-
07:43
-
04:07
-
00:29
- 29 мая 2020
-
23:57