Холифилд не намерен биться с молодыми соперниками
Бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд, который планирует возобновить карьеру, признался, что не намерен возвращаться в спорт для встречи с молодыми соперниками. 57-летний экс-чемпион хочет получить бои со своими прежними соперниками — Майком Тайсоном, Ленноксом Льюисом или Риддиком Боу.
«Мне лучше будет драться с теми, кто примерно в таком же возрасте, что и я. Я не хочу драться с теми, кто просто попытается сделать себе имя за счёт встречи со мной. Люди хотят видеть мои поединки с Риддиком Боу, конечно же, с Майком Тайсоном и, возможно, с Ленноксом Льюисом. Готов к любому из них», — приводит слова Холифилда BoxingScene.
Напомним, Эвандер Холифилд объявил о возвращении в спорт вслед за Майком Тайсоном.
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