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Источник: руководитель «Ахмата» госпитализирован, у него симптомы коронавируса

Источник: руководитель «Ахмата» госпитализирован, у него симптомы коронавируса
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

Руководитель бойцовского клуба «Ахмат», доверенное лицо президента Чечни Рамазана Кадырова Абузайд Висмурадов госпитализирован с пневмонией, сообщает Telegram-канал 112. У него обнаружены симптомы коронавируса. Состояние Висмурадова оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в СМИ появилась информация, что коронавирус диагностирован и у президента Чечни Рамзана Кадырова, но официально эта информация так и не была подтверждена.

Напомним, что на протяжении долгого времени в контакте с Висмурадовым и Кадыроым пребывал боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, который готовился к противостоянию с Магомедом Исмаиловым в клубе «Ахмат».

Позже Емельяненко заявил, что покинул Грозный и отправился в Гудермес.

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