Роуч заявил, что Пакьяо может встретиться с Головкиным
Известный тренер Фредди Роуч заявил, что его бывший подопечный, действующий чемпион мира в полусреднем весе и экс-чемпион в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо может провести следующий поединок с чемпионом мира в среднем весе по версии IBF Геннадием Головкиным.
«Мэнни не хочет драться с кем попало. Он хочет бить лучших. На мой взгляд, вариант с Майки Гарсией будет оптимальным. Мне нравится этот бой. Но суть в том, что Пакьяо может пойти немного выше и подраться с Головкиным или с одним из этих парней. Конечно, я не буду ему советовать соваться в средний вес. Это будет сумасшествием. Вместе с тем, когда-то я сомневался, что он сможет драться в полусреднем дивизионе, но всё получилось очень хорошо», — приводит слова Роуча BoxingScene.
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