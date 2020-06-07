Ян: легчайший дивизион — лучший в UFC. Тройной клоун вовремя убежал

Боец UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился впечатлениями от турнира UFC 250, заявив, что легчайший дивизион (до 61,2 кг) является сильнейшим во всём промоушене.

«Легчайший дивизион — лучший в UFC, и я в предвкушении будущего. Думаю, тройной клоун убежал вовремя», — написал Ян на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо называл себя тройным чемпионом. После победы на турнире UFC 249 в минувшем месяце он объявил о завершении карьеры, отказавшись от титула чемпиона лиги. Благодаря этому пояс стал вакантным. За него в скором времени подерутся Пётр Ян с Жозе Алду. Победитель пары будет защищать пояс от посягательств Альджамейна Стерлинга.