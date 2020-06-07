Тайсон: поздравляю Гарбрандта с возвращением

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон поздравил бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандта с победой над Рафаэлем Ассунсао.



«Поздравляю Коди с возвращением и нокаутом сегодня ночью», — написал Майк Тайсон в своём «твиттере».



Напомним, американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао провели бой на турнире UFC 250 в ночь с 6 на 7 июня мск. Поединок завершился победой Гарбрандта нокаутом во втором раунде.



Американец одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах при 3 поражениях. Ассунсао в свою очередь потерпел 8-е поражение при 27 победах. Это поражение стало для бразильского бойца третьим подряд.

Напомним, в главном поединке турнира Аманда Нуньес защитила пояс чемпионки организации в бою с Фелисией Спенсер.