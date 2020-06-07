Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тайсон: поздравляю Гарбрандта с возвращением

Тайсон: поздравляю Гарбрандта с возвращением
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон поздравил бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандта с победой над Рафаэлем Ассунсао.

«Поздравляю Коди с возвращением и нокаутом сегодня ночью», — написал Майк Тайсон в своём «твиттере».

Напомним, американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао провели бой на турнире UFC 250 в ночь с 6 на 7 июня мск. Поединок завершился победой Гарбрандта нокаутом во втором раунде.

Американец одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах при 3 поражениях. Ассунсао в свою очередь потерпел 8-е поражение при 27 победах. Это поражение стало для бразильского бойца третьим подряд.

Напомним, в главном поединке турнира Аманда Нуньес защитила пояс чемпионки организации в бою с Фелисией Спенсер.

Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020