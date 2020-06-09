Джордж Форман назвал топ-10 величайших боксёров-тяжеловесов. Мохаммед Али 5-й, Тайсон 8-й

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Джордж Форман назвал топ-10 боксёров, которые, по его мнению, являются лучшими в истории тяжёлого веса. На первое место 71-летний Форман поставил знаменитого Джо Луиса, на счету которого 66 побед и 3 поражения, а на второе — непобеждённого Рокки Марчиано, который одержал 49 побед в 49 боях, сообщает The Sun.

Мохаммед Али и Майк Тайсон, одни из самых узнаваемых боксёров, стали в списке Формана пятым и восьмым соответственно.

Топ-10 величайших боксёров-тяжеловесов (версия Джорджа Формана):

1. Джо Луис

2. Рокки Марчиано

3. Джон Л. Салливан

4. Джек Джонсон

5. Мохаммед Али

6. Флойд Паттерсон

7. Леннокс Льюис

8. Майк Тайсон

9. Эвандер Холифилд

10. Джек Демпси.