Джордж Форман назвал топ-10 величайших боксёров-тяжеловесов. Мохаммед Али 5-й, Тайсон 8-й
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории Джордж Форман назвал топ-10 боксёров, которые, по его мнению, являются лучшими в истории тяжёлого веса. На первое место 71-летний Форман поставил знаменитого Джо Луиса, на счету которого 66 побед и 3 поражения, а на второе — непобеждённого Рокки Марчиано, который одержал 49 побед в 49 боях, сообщает The Sun.
Мохаммед Али и Майк Тайсон, одни из самых узнаваемых боксёров, стали в списке Формана пятым и восьмым соответственно.
Топ-10 величайших боксёров-тяжеловесов (версия Джорджа Формана):
1. Джо Луис
2. Рокки Марчиано
3. Джон Л. Салливан
4. Джек Джонсон
5. Мохаммед Али
6. Флойд Паттерсон
7. Леннокс Льюис
8. Майк Тайсон
9. Эвандер Холифилд
10. Джек Демпси.
Майк Тайсон не попал в топ-10 рейтинга величайших боксёров от Boxrec
- 9 июня 2020
-
17:27
-
16:04
-
15:28
-
15:04
-
14:41
-
14:09
-
13:39
-
13:03
-
12:03
-
11:00
-
09:45
-
09:07
-
05:18
-
00:48
- 8 июня 2020
-
23:00
-
21:57
-
21:02
-
19:28
-
18:55
-
17:43
-
16:28
-
16:09
-
15:07
-
14:08
-
13:59
-
13:01
-
13:00
-
11:42
-
11:00
-
10:20
-
09:37
-
09:02
-
00:59
- 7 июня 2020
-
23:57
-
22:00
Партнерский контент