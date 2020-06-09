«Бойцовский остров» UFC находится в Абу-Даби. Там пройдут четыре турнира за две недели

Пресс-служба UFC на официальной странице лиги в «Твиттере» официально подтвердила, что «Бойцовский остров» промоушена находится в Абу-Даби. Согласно представленному расписанию, в период с 11 по 25 июля там пройдёт четыре турнира.

Напомним, ранее сообщалось, что титульный поединок Петра Яна с Жозе Алду за пояс чемпиона в легчайшем весе пройдёт именно на «Бойцовском острове». Ожидается, что там также выступит ряд других российских бойцов. В частности, о таком намерении заявлял Рустам Хабилов.

Ранее сообщалось, что проведение боёв в Абу-Даби обусловлено тем, что там нет таких жёстких ограничительных мер связанных с карантином, как в США и многих других странах мира.

Соответствующий пост можно увидеть на странице промоушена в «Твиттере».