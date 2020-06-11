Волкановски тонко потроллил Холлоуэя в «Инстаграме»
Действующий чемпион UFC в полулёгкой весовой категории Алекс Волкановски тонко подколол бывшего обладателя пояса Макса Холлоуэя в преддверии их поединка. Напомним, спортсмены проведут матч-реванш на турнире UFC 251, который состоится на «Бойцовском острове» 11 июля. В первом поединке Волкановски отобрал чемпионский пояс у Холлоуэя.
Австралиец выложил в своём «инстаграме» изображение афиши поединка, сопроводив его хештегом #ANDSTILL. Таким образом он намекнул, что уверен в победе над Холлоуэем. Именно такое словосочетание («И по-прежнему») произнесёт ринг-анонсер Брюс Баффер, если Волкановски удастся защитить титул.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.
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