Пётр Ян: сразился бы с Сехудо, если он опять не убежит от меня

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, заявил, что вышел бы в октагон с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Генри Сехудо, который после победы на турнире 9 мая объявил о завершении карьеры.
«Он уже ушёл, уже всё ясно, пояс вакантный. Я бы с ним согласился подраться. Наверное, этот бой можно было бы назвать принципиальным. Я думаю, что если бы он вернулся, то я бы с ним провёл бой, если он опять не убежит от меня», — цитирует Яна пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».
11 июля Ян сразится за пояс с бразильцем Жозе Алду.
«Для меня Алду более опасен во всех компонентах, чем Стерлинг или любой другой претендент. Я согласился на этот бой без лишних колебаний. Это отличный вызов, возможность заявить о себе. Подраться с Алду — это одна из высших ступеней», — добавил он.
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