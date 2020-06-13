В UFC подтвердили бой Порье — Хукер и обновили кард турнира

В UFC официально утвердили проведение поединка между бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье и Дэном Хукером, сообщает MMA Fighting. Встреча состоится 27 июня.

Изначально планировалось, что это противостояние пройдёт в мае на турнире в Сан-Диего (штат Калифорния, США), но из-за пандемии коронавируса шоу было отменено.

Кроме боя Порье — Хукер, в UFC рассказали о других боях турнира 27 июня. Участники основного карда представлены ниже. Соглавным событием турнира станет противостояние Мики Галла с Майком Перри. Встреча пройдёт в полусреднем весе.

UFC on ESPN 12. 27 июня. Основной кард

Дастин Порье — Дэн Хукер

Мики Галл — Майк Перри

Ян Хейниш — Брендон Аллен

Джиан Вилланте — Морис Грин

Аспен Лэдд — Сара Макменн.