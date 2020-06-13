Уайт: мы не просили Конора заменить Хабиба в поединке с Фергюсоном

Президент UFC Дана Уайт опроверг информацию о том, что Конор Макгрегор отказался заменить Хабиба Нурмгаомедова в поединке с Тони Фергюсоном.



«Конор никогда не отказывался от боя в последнюю минуту. Он сказал нам задолго до поединка, что не станет участвовать, и мы никогда не просили его снова.



Разговаривал с Конором о возможной замене, но Конор подумал и сказал, что он не боец для замены. Никто не будет смотреть на него как на бойца, который сидит на скамейке запасных. Он сказал, что не собирается участвовать в таком поединке. Мы никогда не просили Конора принять бой», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции в преддверии турнира UFCVEGAS2.



Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в итоге сорвался, россиянина в бою заменил Джастин Гэтжи и сумел победить Фергюсона. Теперь ожидается, что американец в сентябре поспорит за полноценный титул с Хабибом Нурмагомедовым.



Напомним, Конор Макгрегор объяснил завершение карьеры в том числе и тем, что ему отказали в организации встречи с Джастином Гэтжи.