Уайт: мы не просили Конора заменить Хабиба в поединке с Фергюсоном

Президент UFC Дана Уайт опроверг информацию о том, что Конор Макгрегор отказался заменить Хабиба Нурмгаомедова в поединке с Тони Фергюсоном.
«Конор никогда не отказывался от боя в последнюю минуту. Он сказал нам задолго до поединка, что не станет участвовать, и мы никогда не просили его снова.
Разговаривал с Конором о возможной замене, но Конор подумал и сказал, что он не боец для замены. Никто не будет смотреть на него как на бойца, который сидит на скамейке запасных. Он сказал, что не собирается участвовать в таком поединке. Мы никогда не просили Конора принять бой», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции в преддверии турнира UFCVEGAS2.
Напомним, бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в итоге сорвался, россиянина в бою заменил Джастин Гэтжи и сумел победить Фергюсона. Теперь ожидается, что американец в сентябре поспорит за полноценный титул с Хабибом Нурмагомедовым.
Напомним, Конор Макгрегор объяснил завершение карьеры в том числе и тем, что ему отказали в организации встречи с Джастином Гэтжи.
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