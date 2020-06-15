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Доскальчук: для меня честь встретиться с учеником Абдулманапа Нурмагомедова

Доскальчук: для меня честь встретиться с учеником Абдулманапа Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Украинский боец ММА Александр Доскальчук поделился мнением о предстоящем дебюте в UFC. Его соперником станет Тагир Уланбеков, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова.

«Для меня это честь, потому что Абдулманап — один из лучших тренеров в мире, Хабиб — один из лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, а Тагир — ученик Абдулманапа. Мне интересен такой вызов, поэтому я с удовольствием его принял.

Жара в Абу-Даби? У нас тут тоже очень жарко. Не помню, сколько было градусов вчера, но можно было закипеть. У нас похожие погодные условия. Плюс к этому мы спаррингуем в двух залах, которые находятся на третьем этаже под крышей. Когда мы спаррингуем, там нечем дышать. Абу-Даби меня не удивит», — приводит слова Доскальчука Sport24.

На счету 29-летнего Уланбекова, дебютировавшего в MMA в июле 2013 года, 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел одно поражение. В активе Доскальчука 9 выигранных поединков из 10.

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