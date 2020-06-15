Доскальчук: для меня честь встретиться с учеником Абдулманапа Нурмагомедова

Украинский боец ММА Александр Доскальчук поделился мнением о предстоящем дебюте в UFC. Его соперником станет Тагир Уланбеков, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова.
«Для меня это честь, потому что Абдулманап — один из лучших тренеров в мире, Хабиб — один из лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, а Тагир — ученик Абдулманапа. Мне интересен такой вызов, поэтому я с удовольствием его принял.
Жара в Абу-Даби? У нас тут тоже очень жарко. Не помню, сколько было градусов вчера, но можно было закипеть. У нас похожие погодные условия. Плюс к этому мы спаррингуем в двух залах, которые находятся на третьем этаже под крышей. Когда мы спаррингуем, там нечем дышать. Абу-Даби меня не удивит», — приводит слова Доскальчука Sport24.
На счету 29-летнего Уланбекова, дебютировавшего в MMA в июле 2013 года, 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел одно поражение. В активе Доскальчука 9 выигранных поединков из 10.
- 15 июня 2020
-
19:17
-
18:40
-
16:24
-
16:09
-
15:10
-
14:03
-
13:56
-
13:19
-
12:39
-
12:08
-
11:17
-
10:36
-
10:00
-
09:00
-
03:50
-
02:56
-
01:00
- 14 июня 2020
-
23:47
-
22:55
-
21:58
-
20:45
-
19:46
-
18:45
-
17:30
-
16:33
-
16:24
-
15:56
-
14:39
-
13:17
-
12:46
-
11:19
-
10:15
-
09:12
-
08:50
-
07:54