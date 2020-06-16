РЕН ТВ 21 июня покажет бой Александра Волкова с Кёртисом Блейдсом
21 июня в 06:00 по московскому времени телеканал РЕН ТВ проведёт трансляцию главного боя турнира UFC VEGAS 3, в котором встретятся Александр Волков и Кёртис Блейдс, сообщает пресс-служба канала.
Кроме того в ходе трансляции турнира зрители канала РЕН ТВ смогут посмотреть бои основного карда:
Белал Мухаммад (США) – Лайман Гуд (США)
Шейн Бургос (США) – Джош Эммет (США)
Ракэль Пеннингтон(США) – Марион Рено (США).
Начало трансляции — в 04:30 мск.
Ранее РЕН ТВ уже провёл прямую трансляцию боёв UFC Fight Night, собравших у экранов большое число зрителей по всей стране.
Напомним, что Александр Волков последний раз появлялся в октагоне в ноябре 2019 года, тогда он единогласным решением судей победил Грега Харди.
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