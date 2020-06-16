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Олейник встретится с Льюисом. Бой возглавит турнир UFC 8 августа

Олейник встретится с Льюисом. Бой возглавит турнир UFC 8 августа
Бокс/ММА / UFC 0

Российский тяжеловес Алексей Олейник проведёт следующий поединок 8 августа. Его соперником станет четвёртый номер рейтинга UFC Деррик Льюис. Это противостояние станет главным событием вечера.

«Получил новый контракт на бой. 8 августа, главный бой вечера, Деррик Льюис. С богом», — написал Олейник на своей странице в «Инстаграме». Добавим, что Алексей разыграл забавную сценку с подписанием контракта, изобразив всё так, будто соглашение он нашёл в бутылке, выловленной на берегу океана.

Напомним, последний раз Алексей появлялся в октагоне в мае 2020 года. Тогда он раздельным решением судей победил экс-чемпиона UFC Фабрисиу Вердума. Отметим, Олейник проведёт уже третий бой в 2020 году. В январе он победил Мориса Грина. Благодаря последним успехам боец поднялся на одиннадцатое место в рейтинге организации.

Что касается Льюиса, то американец в минувшей схватке одолел Илира Латифи.

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