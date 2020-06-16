Олейник встретится с Льюисом. Бой возглавит турнир UFC 8 августа

Российский тяжеловес Алексей Олейник проведёт следующий поединок 8 августа. Его соперником станет четвёртый номер рейтинга UFC Деррик Льюис. Это противостояние станет главным событием вечера.
«Получил новый контракт на бой. 8 августа, главный бой вечера, Деррик Льюис. С богом», — написал Олейник на своей странице в «Инстаграме». Добавим, что Алексей разыграл забавную сценку с подписанием контракта, изобразив всё так, будто соглашение он нашёл в бутылке, выловленной на берегу океана.
Напомним, последний раз Алексей появлялся в октагоне в мае 2020 года. Тогда он раздельным решением судей победил экс-чемпиона UFC Фабрисиу Вердума. Отметим, Олейник проведёт уже третий бой в 2020 году. В январе он победил Мориса Грина. Благодаря последним успехам боец поднялся на одиннадцатое место в рейтинге организации.
Что касается Льюиса, то американец в минувшей схватке одолел Илира Латифи.
- 16 июня 2020
-
23:51
-
23:28
-
22:42
-
21:43
-
20:52
-
19:46
-
19:23
-
18:21
-
17:17
-
16:53
-
16:07
-
15:01
-
14:09
-
13:41
-
13:00
-
12:02
-
10:19
-
10:18
-
09:49
-
09:41
-
08:56
-
07:47
-
06:51
-
00:06
-
00:04
- 15 июня 2020
-
22:54
-
21:43
-
20:55
-
19:17
-
18:40
-
16:24
-
16:09
-
15:10
-
14:03
-
13:56