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Эммет победил Бургоса единогласным решением судей в соглавном бою турнира UFC Вегас 3

Эммет победил Бургоса единогласным решением судей в соглавном бою турнира UFC Вегас 3
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Вегас 3, в соглавном бою которого сошлись два представителя США – 29-летний Шейн Бургос и 35-летний Джош Эммет.

Единогласным решением судей победу в бою, который продлился все три раунда, одержал Джош Эммет – 29-27, 29-28, 29-28. По статистике точных ударов небольшой перевес на стороне Бургоса – 148 на 136. При этом по ударам в голову преимущество у Эммета (98:68). По количеству тэйкдаунов – 1:0 в пользу того же Эммета.
Для Эммета эта победа стала третьей подряд, а его оппонент Бургос прервал свою серию из трёх побед кряду. Всего у Эммета на счету 16 побед и 2 поражения в карьере ММА.

Главным событием турнира станет бой между американцем Кёртисом «Бритва» Блейдсом и россиянином Александром Волковым по прозвищу «Драго».

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Александр Волков — Кёртис Блейдс.

UFC 2020. UFC Fight Night (on ESPN 11), Лас-Вегас, США
Джош Эмметт (W) - Шейн Бургос
21 июня 2020, воскресенье. 05:00 МСК
Джош Эмметт
Окончено
PTS
Шейн Бургос
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