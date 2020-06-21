Эммет победил Бургоса единогласным решением судей в соглавном бою турнира UFC Вегас 3

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир UFC Вегас 3, в соглавном бою которого сошлись два представителя США – 29-летний Шейн Бургос и 35-летний Джош Эммет.
Единогласным решением судей победу в бою, который продлился все три раунда, одержал Джош Эммет – 29-27, 29-28, 29-28. По статистике точных ударов небольшой перевес на стороне Бургоса – 148 на 136. При этом по ударам в голову преимущество у Эммета (98:68). По количеству тэйкдаунов – 1:0 в пользу того же Эммета.
Для Эммета эта победа стала третьей подряд, а его оппонент Бургос прервал свою серию из трёх побед кряду. Всего у Эммета на счету 16 побед и 2 поражения в карьере ММА.
Главным событием турнира станет бой между американцем Кёртисом «Бритва» Блейдсом и россиянином Александром Волковым по прозвищу «Драго».
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Александр Волков — Кёртис Блейдс.
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