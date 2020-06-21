Блейдс в бою с Волковым установил рекорд по количеству тейкдаунов в тяжёлом весе
В главном бою турнира UFC Вегас 3, проходившем в Лос-Анджелесе (США), сошлись россиянин Александр Волков и американец Кёртис Блейдс.
Единогласным решением судей победу одержал Кёртис Блейдс – 48-46, 48-47, 49-46, установив рекорд для тяжеловесов по количеству тейкдаунов в бою – 14 удачных попыток из 25.
Лидером UFC по количеству тейкдаунов является российский боец Хабиб Нурмагомедов, выступающий в лёгком весе, который совершил 21 тейкдаун в трёхраундовом противостоянии с Абелем Трухильо в мае 2013 года. Показатель Блейдса — на третьей строчке этого рейтинга. Об этом сообщает журналист UFC Stats в «Твиттере».
Для Блейдса эта победа стала 14-й в карьере и 4-й подряд. Россиянин Волков имеет на своём счету 31 победу и 8 поражений в MMA.
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