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Вартанян — о поражении Волкова: сказались технические просчёты

Вартанян — о поражении Волкова: сказались технические просчёты
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион лиги ACB Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от неудачного выступления Александра Волкова в бою с Кёртисом Блейдсом на турнире UFC Вегас 3. По его словам, россиянину для победы не хватило технической составляющей.

«Очень расстроился из-за проигрыша Волкова. Саню знаю ещё с начала моей карьеры. Конечно, переживаю за него. На результате, скорее всего, сказалась скомканность подготовки: полного лагеря не было, потом перелёт. Но вроде бы акклиматизация не сказалась, больше — технические просчёты. Из-за пандемии не было спаррингов и специализированной работы. Видно, что функционально Волков не просел, в пятом раунде давил. Сказался только технический аспект», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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