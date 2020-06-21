Вартанян — о поражении Волкова: сказались технические просчёты

Бывший временный чемпион лиги ACB Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от неудачного выступления Александра Волкова в бою с Кёртисом Блейдсом на турнире UFC Вегас 3. По его словам, россиянину для победы не хватило технической составляющей.

«Очень расстроился из-за проигрыша Волкова. Саню знаю ещё с начала моей карьеры. Конечно, переживаю за него. На результате, скорее всего, сказалась скомканность подготовки: полного лагеря не было, потом перелёт. Но вроде бы акклиматизация не сказалась, больше — технические просчёты. Из-за пандемии не было спаррингов и специализированной работы. Видно, что функционально Волков не просел, в пятом раунде давил. Сказался только технический аспект», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.