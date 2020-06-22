Менеджера Хабиба разозлило, что тот не попал на обложку игры UFC 4. Фото
Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его подопечного не будет на обложке игры UFC 4, презентация которой состоится в ходе турнира промоушена на «Бойцовском острове» в середине июля. В настоящий момент официально не известно, кто именно попадёт на обложку игры.
«Вот какой должна была быть обложка. Этот парень никогда не проигрывал.
Я знаю, кто будет на новой обложке: один хорош, а у другого более 10 поражений. EA Sports — отстой», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере», прикрепив текст к желаемому варианту обложки.
Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «твиттере» менеджера.
Напомним, на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.
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