Менеджера Хабиба разозлило, что тот не попал на обложку игры UFC 4. Фото

Али Абдель-Азиз, менеджер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его подопечного не будет на обложке игры UFC 4, презентация которой состоится в ходе турнира промоушена на «Бойцовском острове» в середине июля. В настоящий момент официально не известно, кто именно попадёт на обложку игры.

«Вот какой должна была быть обложка. Этот парень никогда не проигрывал.

Я знаю, кто будет на новой обложке: один хорош, а у другого более 10 поражений. EA Sports — отстой», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере», прикрепив текст к желаемому варианту обложки.

Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «твиттере» менеджера.

Напомним, на счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA.