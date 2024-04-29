Алексей Тищенко: со временем с IBA будет очень сложно конкурировать

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказался по поводу Международной ассоциации бокса (IBA).

«Рано или поздно всё устаканится, придут к какому-то консенсусу. IBA сейчас очень сильно развивает профессиональную лигу, большинство хороших боксёров-профессионалов, как мы знаем, выходцы из любительского бокса. Если они будут оставаться под крылом IBA, то она может со временем перерасти в очень конкурентную организацию, которую спустя какое-то время будет не под силу переплюнуть. Если это перейдёт в те масштабы, в которые может перейти, то, думаю, с IBA другим профессиональным организациям будет очень сложно конкурировать», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.