Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алексей Тищенко: со временем с IBA будет очень сложно конкурировать

Алексей Тищенко: со временем с IBA будет очень сложно конкурировать
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказался по поводу Международной ассоциации бокса (IBA).

«Рано или поздно всё устаканится, придут к какому-то консенсусу. IBA сейчас очень сильно развивает профессиональную лигу, большинство хороших боксёров-профессионалов, как мы знаем, выходцы из любительского бокса. Если они будут оставаться под крылом IBA, то она может со временем перерасти в очень конкурентную организацию, которую спустя какое-то время будет не под силу переплюнуть. Если это перейдёт в те масштабы, в которые может перейти, то, думаю, с IBA другим профессиональным организациям будет очень сложно конкурировать», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android