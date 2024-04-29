«Менеджерский просчёт». Тищенко объяснил, почему Тим Цзю проиграл Фундоре

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказался по поводу поражения австралийского боксёра Тима Цзю в поединке с Себастьяном Фундорой.

«Думал, он выиграет. Бой был непростой, изначально пошёл не так. И смена соперника, и травма в начале боя. Неприятный набор. Тем не менее я считаю, что если ты достоин и настоящий чемпион, то должен подстраиваться и справляться со всеми трудностями, которые появляются. И, в принципе, он мог с этим справиться, наверное, не хватило опыта таких длинных и сложных боёв. В основном у него бои были недолгие, несколько поединков последних прошли всю дистанцию. Нужно было в последние пару лет больше давать ему соперников, которые могут оказывать достойное сопротивление, чтобы он мог расти. Считаю, что тут именно менеджерский просчёт в его команде. Не было достаточно конкурентных боёв», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.