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«Менеджерский просчёт». Тищенко объяснил, почему Тим Цзю проиграл Фундоре

«Менеджерский просчёт». Тищенко объяснил, почему Тим Цзю проиграл Фундоре
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко высказался по поводу поражения австралийского боксёра Тима Цзю в поединке с Себастьяном Фундорой.

«Думал, он выиграет. Бой был непростой, изначально пошёл не так. И смена соперника, и травма в начале боя. Неприятный набор. Тем не менее я считаю, что если ты достоин и настоящий чемпион, то должен подстраиваться и справляться со всеми трудностями, которые появляются. И, в принципе, он мог с этим справиться, наверное, не хватило опыта таких длинных и сложных боёв. В основном у него бои были недолгие, несколько поединков последних прошли всю дистанцию. Нужно было в последние пару лет больше давать ему соперников, которые могут оказывать достойное сопротивление, чтобы он мог расти. Считаю, что тут именно менеджерский просчёт в его команде. Не было достаточно конкурентных боёв», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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