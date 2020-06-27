Блэйдс вслед за Джонсом и Масвидалем пожаловался на низкие гонорары в UFC

Боец UFC Кёртис Блэйдс считает, что президент лиги Дана Уайт недолюбливает его. По словам спортсмена, на это есть несколько причин, одна из них кроется в том, что Кёртис недоволен суммой гонораров.
«Он не любит меня по двум причинам. Вообще-то по трём. Во-первых, говорю, что думаю. Во-вторых, ему не нравится мой стиль ведения поединков. В-третьих, я убеждён, что нам не платят столько, сколько мы заслуживаем. Дана знает, что мы получаем немного, но мы лишены возможности работать со спонсорами, так как у UFC есть большая сделка с Reebok.
Пусть позволит им уйти и даст нам возможность зарабатывать больше. Знаю, что говорю о запрещённых вещах, но нам нужен профсоюз. Во всех крупных лигах есть профсоюзы. Наверное, это единственный способ добиться того, чего мы хотим», — приводит слова Блэйдса BJ Penn.
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