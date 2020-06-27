Уоррен: Фьюри бы побил лучшую версию Леннокса Льюиса

Один из промоутеров чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен убеждён, что его клиент является одним из лучших боксёров в истории. По его словам, Фьюри бы даже сумел справиться с лучшей версией бывшего абсолютного чемпиона мира Леннокса Льюиса.
«Леннокс Льюис лучшего образца и версия Фьюри, побившего Уайлдера? Если бы мне пришлось ставить, я бы поставил на Фьюри. Владимир Кличко был лучшим боксёром своего поколения и вы только посмотрите, что с ним сделал Фьюри.
Тайсон победил лучшего панчера в лице Уайлдера, он не просто победил, он преподал ему урок, одержал досрочную победу и был лучше во всех компонентах. Фьюри был бы великолепен в любом поколении. Вы можете его сравнить с любым великим боксёром", — приводит слова Уоррена BoxingScene.
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