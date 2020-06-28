Видео: Порье выстоял после жесточайшей атаки Хукера

Ранним утром 28 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 4. В его главном событии встретились бывший временный чемпион промоушена в лёгком весе Дастин Порье и Дэн Хукер.

Бойцы показали яркую дуэль с большим количеством открытых разменов. В итоге, победа решением судей досталась Порье. Но всё могло закончиться иначе. В конце второго раунда Хукер донёс до цели несколько тяжелейших ударов и был близок к досрочной победе. На помощь Порье пришла сирена, возвестившая о перерыве.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, бой с Хукером стал первым для Порье с сентября 2019 года, когда он проиграл Хабибу Нурмагомедову.