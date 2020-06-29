Волков, который застрял в Америке после турнира UFC, рассказал, когда вернётся в Россию

Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков сообщил, что уже в ближайшее время рассчитывает вернуться из США в Россию после турнира UFC Вегас 3. Ранее спортсмен отметил, что рейсы, на которые были куплены билеты, отменены.



«Выбрались в горы, чтобы немного отдохнуть. Наше затянувшееся путешествие подходит к концу. Надеемся 29 июня уже вылететь в Москву», — сказал Волков в видеоролике, который опубликован в «сториз» своего «инстаграма».



Напомним, 20 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 3. В его главном событии встретились Александр Волков и Кёртис Блейдс. По итогам пяти раундов россиянин проиграл единогласным решением судей.