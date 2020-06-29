«Пушкин», «Линкольн». Подписчики оценили стильное фото Магомедшарипова

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» стильную фотографию.

«К вылету в США готов», — подписал он фотографию.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Магомедшарипова.

Подписчики бойца подметили его сходство с известными личностями: один из них написал в комментариях «Пушкин», другой — «Авраам Линкольн».

Были и такие комментарии.

«В аккурате, на стиле, чётко».

«Типа подстригся?».

«Забит, ты ж вроде сказал, что не носишь костюм? Но тебе (идёт. — Прим. «Чемпионата»)».

29-летний Магомедшарипов выступает в MMA с 2012 года. Его последним соперником был Келвин Каттар, потерпевший поражение на турнире UFC в Москве в ноябре 2019 года. Всего на счету россиянина 18 побед и 1 поражение в MMA.