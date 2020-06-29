«Пушкин», «Линкольн». Подписчики оценили стильное фото Магомедшарипова

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» стильную фотографию.
«К вылету в США готов», — подписал он фотографию.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Магомедшарипова.
Подписчики бойца подметили его сходство с известными личностями: один из них написал в комментариях «Пушкин», другой — «Авраам Линкольн».
Были и такие комментарии.
«В аккурате, на стиле, чётко».
«Типа подстригся?».
«Забит, ты ж вроде сказал, что не носишь костюм? Но тебе (идёт. — Прим. «Чемпионата»)».
29-летний Магомедшарипов выступает в MMA с 2012 года. Его последним соперником был Келвин Каттар, потерпевший поражение на турнире UFC в Москве в ноябре 2019 года. Всего на счету россиянина 18 побед и 1 поражение в MMA.
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